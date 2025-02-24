شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لحرق مخلفات عشوائية في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية السودانية، لتلويثهم البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات عشوائية في منطقة مكة المكرمة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهات المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

