شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف منتدى الإعلام يطلعون على المقتنيات الأثرية في "مكان التاريخ" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - زار وفد من ضيوف المنتدى السعودي للإعلام مبادرة وزارة الداخلية "مكان التاريخ" في مركز شرطة الجبيلة التاريخي، الذي يُعدّ أول مركز شرطة في المنطقة الوسطى، ويُجسد معلمًا بارزًا يروي مسيرة الأمن والاستقرار والتنمية في المملكة.
الوفد يتكون من دول الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية مصر العربية، ومملكة تايلند، وجمهورية قبرص، وجمهورية جزر القمر.
كما تابعوا عروضًا لهجانة وخيالة وزارة الداخلية، مصحوبة بمعزوفات موسيقية متنوعة.
الوفد يتكون من دول الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية مصر العربية، ومملكة تايلند، وجمهورية قبرص، وجمهورية جزر القمر.
مقتنيات أثرية نادرةواطّلع الوفود خلال الزيارة، على مقتنيات أثرية نادرة تُعرض لأول مرة، من بينها السيوف التاريخية، والخناجر، والأسلحة التي كانت مستخدمة آنذاك، وبعض الحِرف التقليدية في سوق الجبيلة التاريخية، وبيوت الطين المحيطة بالمركز.
كما تابعوا عروضًا لهجانة وخيالة وزارة الداخلية، مصحوبة بمعزوفات موسيقية متنوعة.