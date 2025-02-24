شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف منتدى الإعلام يطلعون على المقتنيات الأثرية في "مكان التاريخ" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وفد من ضيوف المنتدى السعودي للإعلام مبادرة وزارة الداخلية "مكان التاريخ" في مركز شرطة الجبيلة التاريخي، الذي يُعدّ أول مركز شرطة في المنطقة الوسطى، ويُجسد معلمًا بارزًا يروي مسيرة الأمن والاستقرار والتنمية في المملكة.

الوفد يتكون من دول الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية مصر العربية، ومملكة تايلند، وجمهورية قبرص، وجمهورية جزر القمر. مقتنيات أثرية نادرة واطّلع الوفود خلال الزيارة، على مقتنيات أثرية نادرة تُعرض لأول مرة، من بينها السيوف التاريخية، والخناجر، والأسلحة التي كانت مستخدمة آنذاك، وبعض الحِرف التقليدية في سوق الجبيلة التاريخية، وبيوت الطين المحيطة بالمركز.

كما تابعوا عروضًا لهجانة وخيالة وزارة الداخلية، مصحوبة بمعزوفات موسيقية متنوعة. الإرث التاريخي الأمني وتأتي مبادرة تأهيل مركز شرطة الجبيلة التاريخي في إطار حرص وزارة الداخلية في الحفاظ على الإرث التاريخي الأمني، الذي يجسد مسيرة الأمن في المملكة منذ التأسيس قبل 3 قرون، من خلال ترميم وتأهيل المواقع التاريخية المرتبطة بمهامها، تأكيدًا على دورها المحوري في حفظ الأمن وتعزيز الهوية الوطنية.