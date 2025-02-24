شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الطقس.. طقس شديد البرودة وتكوّن الصقيع على شمال المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن يسود طقس بارد إلى شديد البرودة مع فرصة تكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، خاصة الأجزاء الساحلية منها.

كذلك على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية، تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مرتفعات منطقتي عسير والباحة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-55 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول مساء شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي.



حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-55 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط.

ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.