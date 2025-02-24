شكرا لمتابعة خبر عن الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني: دلالات تاريخية ومعاني وطنية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت الدكتورة سلمى هوساوي، أستاذة التاريخ القديم بجامعة الملك سعود، الفارق بين يوم التأسيس واليوم الوطني، مشيرةً إلى أن كل مناسبة منهما تحمل دلالات تاريخية ووطنية تعكس مسيرة الدولة السعودية عبر العصور.

وأشارت هوساوي خلال حديثها لقناة “الإخبارية”، أن يوم التأسيس، الذي يُصادف 22 فبراير من كل عام، يأتي ليُجسّد اللحظة التي وُضعت فيها اللبنات الأولى للدولة السعودية الأولى عام 1727م، حيث يُسلّط الضوء على الجذور التاريخية العميقة للمملكة، ومسيرة البناء التي بدأها الإمام محمد بن سعود.

أما اليوم الوطني، والذي تحتفي به المملكة في 23 سبتمبر، فهو ذكرى إعلان توحيد البلاد تحت راية واحدة عام 1932م على يد الملك عبدالعزيز آل سعود، حيث يمثل نقطة تحول محورية في التاريخ السعودي الحديث وانطلاق مسيرة التطوير والازدهار.

وبذلك، يُبرز يوم التأسيس الإرث التاريخي العريق للمملكة منذ نشأتها الأولى، بينما يُحتفى في اليوم الوطني بمنجزات الوحدة والتقدم التي جعلت من السعودية دولة حديثة ومتطورة.