شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 3 أمتار.. ارتفاع الأمواج على الأجزاء الساحلية من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

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المركز الوطني للأرصاد

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أماكن الموجة الباردة

الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عنمن ارتفاع الأمواج على الأجزاء الساحلية من 3 مناطق اليوم الاثنين.وتبدأ الظاهرة الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء.ويصل ارتفاع الأمواج من 2.6 إلى 3 أمطار، ويصاحبها رياح نشطة.مكة المكرمة: جدة ورابغ والشعيبة والليث.المدينة المنورة: الرايس وينبع.تبوك: الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما.يتوقعفي تقريره عنموجة باردة على أجزاء من 3 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين.وتبدأ الظاهرة الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 من صباح الاثنين.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انخفاض درجات الحرارة من صفر إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر وتكوّن الصقيع.تبوك: جبل اللوز وعلقان.الحدود الشمالية: طريف والعويقيلة ورفحاء وعرعر.الجوف: القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا.أتربة ورياح على الشرقية