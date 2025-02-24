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تصل إلى 3 أمتار.. ارتفاع الأمواج على الأجزاء الساحلية من 3 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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  • تصل إلى 3 أمتار.. ارتفاع الأمواج على الأجزاء الساحلية من 3 مناطق 2/2

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من ارتفاع الأمواج على الأجزاء الساحلية من 3 مناطق اليوم الاثنين.
وتبدأ الظاهرة الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء.
ويصل ارتفاع الأمواج من 2.6 إلى 3 أمطار، ويصاحبها رياح نشطة.

أماكن ارتفاع الأمواج

مكة المكرمة: جدة ورابغ والشعيبة والليث.
المدينة المنورة: الرايس وينبع.
تبوك: الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما.

موجة باردة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس موجة باردة على أجزاء من 3 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين.
وتبدأ الظاهرة الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 من صباح الاثنين.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انخفاض درجات الحرارة من صفر إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر وتكوّن الصقيع.

أماكن الموجة الباردة

تبوك: جبل اللوز وعلقان.
الحدود الشمالية: طريف والعويقيلة ورفحاء وعرعر.
الجوف: القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا.
أتربة ورياح على الشرقية
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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