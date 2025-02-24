شاهد بالفيديو والصور.. هكذا احتفلت حائل بيوم التأسيس 2025 وسط أجواء مميزة وتنظيم مُحكم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 فبراير 2025, 10:12 مساءً

احتفلت مدينة حائل بيوم التأسيس 2025؛ إذ ازدحمت شوارعها بالسيارات التي تزينت بعَلَم التأسيس وعَلَم الوطن، كما حملت العديد منها ملصقات تُعبِّر عن حب الوطن، وتُجسد معاني هذه المناسبة الوطنية العزيزة. وشهدت حديقة السلام فعاليات متنوعة، واستمتع الأهالي بإطلاق البالونات البيضاء والبنية المستوحاة من شعار يوم التأسيس، إضافة إلى عروض الألعاب النارية التي أضاءت سماء المدينة، وسط أجواء من الفرح والتفاعل الكبير من الحضور، الذين حرصوا على توثيق اللحظات الجميلة عبر الصور ومقاطع الفيديو. من جانبها، بذلت الجهات الأمنية، ممثلة في الشرطة والدوريات الأمنية والمرور، جهودًا كبيرة في تنظيم الاحتفالات؛ ما أسهم في انسيابية الحركة المرورية، بالرغم من الازدحام الكبير الذي شهدته الشوارع. وفي إطار التغطية الإعلامية، جمعت "الخليج 365" العديد من مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودمجتها في فيديو واحد، تميَّز بتنوع اللقطات والزوايا الإبداعية؛ ما عكس الأجواء الاحتفالية المميزة التي شهدتها حائل بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

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