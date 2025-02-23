السعودية | الدكتور الربيعة يلتقي رئيس منظمة قرى الأطفال الدولية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، رئيس منظمة قرى الأطفال SOS الدولية ديريجي وردوفا، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ومناقشة آفاق التعاون بين المركز ومنظمة قرى الأطفال الدولية.

وأبدى ديريجي وردوفا إعجابه بدور المركز في ميدان العمل الإنساني وسعيه الحثيث لمساعدة الأطفال والشعوب والدول المحتاجة حول العالم، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي اتسمت به فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الرابعة.

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