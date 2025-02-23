شكرا لقرائتكم خبر عن خلال شهر رمضان.. فتح باب التطوع بالحرمين الشريفين للرجال والنساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عن فتح باب العمل التطوعي في شهر رمضان المقبل للرجال والنساء، وإتاحة الفرص التطوعية في الحرمين الشريفين، واستقطاب المتطوعين، واستثمار المواهب والكفاءات الوطنية لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وزائري المسجد النبوي.

يأتي ذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني للقطاع غير الربحي.

برامج متكاملة للعمل التطوعي

وأكدت الرئاسة أنها أعدت برامج متكاملة للعمل التطوعي في التخصصات الدينية في شهر رمضان، وإتاحة الفرص التطوعية في الحرمين الشريفين، واستقطاب المتطوعين، واستثمار المواهب والكفاءات الوطنية لخدمة قاصدي بيت الله الحرام وزائري المسجد النبوي.

وأوضحت أن فتح التطوع في الحرمين يعود لما للتطوع من مكانة دينية في الإسلام.



أخبار متعلقة شاهد.. سماء المملكة تبتهج بعروض الألعاب النارية احتفاء بيوم التأسيس من بينها الدمام.. قائمة الأماكن الأقل في درجات الحرارة بالمملكة

قاعدة بيانات للمتطوعين

وتعكف الرئاسة على تحديد الاحتياج لخلق أكثر من 100 فرصة تطوعية جديدة، وأكثر من 300 ساعة، واستقطاب أكبر شريحة ممكنة للوصول إلى فئات المجتمع المختلفة وفقًا للتخصصات الدينية.وأيضًا تنسيق الأعمال التطوعية، وعقد الشراكات المجتمعية التي تعود بالنفع على قاصدي وزائري الحرمين الشريفين في شهر رمضان المبارك.

كما أعدت الرئاسة قاعدة بيانات للمتطوعين، لتسهيل عملية البحث والاستقطاب والتواصل مع المتطوعين، وحصر الفرص التطوعية، وتحديد احتياجات العمل التطوعي.

كذلك استقبال طلبات الجهات التطوعية عبر المنصة الإلكترونية في المجالات التطوعية التي تتضمن المجال الإرشادي والعلمي والتوعوي والإعلامي والتقني، وتسوية الصفوف وتصحيح التلاوة للفاتحة وقصار السور والترجمة.