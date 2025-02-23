شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الدمام.. قائمة الأماكن الأقل في درجات الحرارة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

درجات الحرارة الصغرى

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

درجات الحرارة الصغرى

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تكوّن الصقيع والضباب

المركز الوطني للأرصاد

الطقس

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الأرصاد

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الشرقية

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الدمام - شريف احمد - سجلت طريف أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الأحد، وحسبعن الأماكن الأقل في درجات الحرارة بالمملكة اليوم الأحد، فقد سجلت القريات درجة واحدة مئوية.وفي المرتبة الثانية جاءت الدمام بـ 3 درجات، ثم رفحاء مسجلة 4 مئوية.كما سجلت كل من سكاكا وعرعر 5 مئوية، وأخيرًا جاءت حائل وتبوك بـ6 درجات,سجلت الدمام 15 درجة مئوية حسب تقريرعنعنليلة الأحد/الاثنينوجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتاليالدمام 15 درجة مئويةمكة المكرمة 19 درجة مئويةالمدينة المنورة 13 درجة مئويةالرياض 13 درجة مئويةجدة 19 درجة مئويةأبها 13 درجة مئويةتبوك 3 درجات مئويةبريدة 9 درجات مئويةحائل 5 درجات مئويةالباحة 11 درجة مئويةعرعر 2 درجة مئويةسكاكا 3 درجات مئويةجازان 24 درجة مئويةنجران 18 درجة مئويةالخرج 16 درجة مئويةالمجمعة 10 درجات مئويةوادي الدواسر 17 درجة مئويةالدوادمي 11 درجة مئويةشرورة 18 درجة مئويةأعلن، حالةالمتوقعة اليوم الأحد في المملكةحسب بيان، يستمر الانخفاض الملموس في درجات الحرارة مع فرصة تكوّن الصقيع والضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المملكةفي حين لا يزال النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها، وكذلك على أجزاء من مناطق، الرياض ونجران، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من مرتفعات منطقتي عسير والباحة