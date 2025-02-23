شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض يشارك في احتفالات الهيئة الملكية بيوم التأسيس.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك أمير منطقة الرياض، سمو الأمير فيصل بن بندر، في احتفالات الهيئة الملكية وإمارة المنطقة بـذكرى يوم التأسيس.

وشاهد أمير الرياض العرضة السعودية وتفاعل معها، وذلك بالتزامن مع احتفالات المملكة بيوم التأسيس.

يذكر أن المملكة تحتفل بذكرى يوم التأسيس، وذلك تماشيا مع الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يومًا للتأسيس.

ويرمز هذا اليوم إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م.