شكرا لمتابعة خبر عن العقيل يكشف عن توقعاته للطقس في شهر رمضان..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، عن توقعاته للطقس في شهر رمضان المقبل.

وقال العقيل خلال حديثه بقناة SBC : ” بشكل عام، سيكون الطقس في رمضان معتدلاً في مكة والمدينة المنورة، وستصل درجات الحرارة العظمى إلى 35°C في النهار وطقس لطيف في المساء، مع برودة في بعض المناطق ” .

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرات هامة عبر نظام الإنذار المبكر، تنبه إلى حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة ، وأكدت الهيئة أن العديد من مناطق المملكة ستشهد أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح قوية، مع احتمال تشكل السيول في بعض المناطق.

ودعا المركز السكان إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامتهم أثناء هذه الأجواء المتقلبة.

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