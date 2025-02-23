شكرا لمتابعة خبر عن فزعة مواطن لمهندس مصري علقت سيارته بالرمال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعرض مهندس مصري مقيم في المملكة لعطل في سيارته بأحد الطرق، حيث لم يتمكن من إخراجها لعدم توفر حبل للسحب.

لكن الموقف لم يدم طويلًا، إذ بادر مواطن بالتوقف لمساعدته، وبروح المبادرة لم يتردد في استخدام “شماغه” كحبل سحب بديل، ليتمكن بذلك من إخراج السيارة من مأزقها.

وعبر المهندس المصري عن امتنانه لهذا الموقف، وقال إنه أبقى الشماغ مربوطًا في سيارته كتعبير عن تقديره لهذه اللفتة النبيلة، معتبرًا أنه ليس مجرد قطعة قماش، بل رمز للمروءة التي يتمتع بها أهل المملكة.