شكرا لمتابعة خبر عن الأمير بندر بن خالد الفيصل يوجه رسالة إلى والده في ذكرى ميلاده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص الأمير بندر بن خالد الفيصل على تهنئة والده مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بذكرى يوم ميلاده.

وهنأ سموه والدع بكلمات فخر عظيمة وشموخ وعز حيث كتب :”في ذكرى ميلادك هنيئاً لي بك أيها العظيم .. أحتفي بك وأفتخر يا من هيبته وشموخه تسكن قلوب محبيك”.

وتابع :”جعل أيامك سعادة يا سيد الرجال، وعسى الله يطيل بعمرك والنور ما يفارق محياك”.

وعبر الأمير بندر بن خالد الفيصل في كلماته على اعتزازه وافتخاره بوالده بالتزامن مع ذكرى يوم ميلاده.