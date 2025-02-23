13 جناحا في معرض يوم التأسيس بخميس مشيط

رعى محافظ خميس مشيط، خالد بن عبدالعزيز آل مشيط، احتفال يوم التأسيس السعودي في المحافظة، بحضور مسؤولي الجهات الحكومية والأهالي، بتنظيم من بلدية المحافظة.
كما افتتح المعرض المصاحب الذي يضم 13 جناح تمثل مناطق المملكة، وفق هويتها التراثية، وقاعة تدريب للحرف اليدوية، ومعرض "للفن التشكيلي".
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