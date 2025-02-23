تركيب اللوحات الدلالية للأئمة والملوك على 15 ميدانا بالرياض

باشرت أمانة منطقة الرياض أعمال تركيب لوحات الطرق التي تحمل أسماء الأئمة والملوك على خمسة عشر ميدانًا رئيسًا بالعاصمة، في خطوة تعكس حرص القيادة على إبراز الرموز الوطنية التي كان لها دور بارز في بناء الدولة السعودية وتطورها، وتخليدًا لمسيرتهم في بناء الدولة، وتعزيز هويتها الوطنية.

وبدأت الفرق الميدانية فور التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، بتركيب اللوحات في الميادين، وتعديل المسميات المؤدية إليها، بما يعزز سرعة الإنجاز وجاهزية الأمانة. كما تتوافق هذه المبادرة مع إستراتيجية أمانة منطقة الرياض الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية في الفضاءات العامة، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال إبراز القيم التاريخية والثقافية التي تشكّل ملامح دوت الخليج.

إبراز إنجازات الأئمة والملوك

يأتي توجيه خادم الحرمين بتسمية ميادين الرياض أسماء الأئمة والملوك، بناء على ما رفعه ولي العهد، تأكيدًا لاهتمامه بإبراز إنجازات الأئمة والملوك الذين أسهموا في تأسيس وتوحيد المملكة، وتعزيز حضورهم في الذاكرة الوطنية.

ويبرز كذلك اهتمام ولي العهد بالامتداد التاريخي والثقافي للدولة السعودية ورموزها وملامح حضارتها منذ تأسيسها وحتى اليوم من خلال مقترحه تسمية الميادين أسماء الأئمة والملوك.

ويحمل هذا القرار في دلالاته تذكيرًا بإسهاماتهم المباشرة في تأسيس واستقرار وازدهار الدولة السعودية في مراحلها الثلاث، وهي امتداد لما ننعم به اليوم من ريادة وازدهار في كل المجالات.

الهوية التاريخية

تعكس تسميات ميادين الرياض اهتمام القيادة بالحفاظ على الهوية التاريخية للمملكة، وتعزيز وعي المجتمع بجذورها الراسخة الممتدة لأكثر من 300 عام، بما يؤكد رؤية المملكة لمستقبل يرتكز على إرثها العريق.

وتكرّم التسميات الرموز الوطنية التي أسهمت في بناء الدولة، مما يعزز مشاعر الفخر والانتماء لدى المواطنين، ويدفعهم إلى التفاعل مع تاريخهم، وإدراك دوره في تشكيل حاضرهم ومستقبلهم.

كما يجسد القرار مكانة العاصمة كامتدادٍ لتاريخ الدولة السعودية العريق على مدى 300 عام، حيث تحمل أسماء القادة الذين أسهموا في بناء المملكة وتوحيدها، مما يعكس دور الرياض المحوري في مسيرة النهضة والتنمية.