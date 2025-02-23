السعودية | بمشاركة القوات البحرية الباكستانية .. القوات البحرية تختتم مشاركتها في تمرين “نسيم البحر 15”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اختتمت القوات البحرية مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “نسيم البحر 15″، بمشاركة القوات الباكستانية، حيث شهد فرضيات وتشكيلات بحرية.

وأوضحت وزارة الدفاع أن التمرين تضمن فرضيات عن الحرب الجوية المضادة، فضلًا عن العمليات الإلكترونية والسطحية، والتعامل مع هجمات الزوارق السريعة، وحرب مكافحة الغواصات.

ونفذت وحدات القوات البحرية المشاركة، تمرينين متزامنين مع “نسيم البحر 15″، حيث نفذت وحدات الأمن البحرية الخاصة والقوات الخاصة الباكستانية تمرين “أفعى الساحل”، بينما نفذ مشاة البحرية من الجانبين تمرين “درع الساحل”.

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