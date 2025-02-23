شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 15 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

تكوّن الصقيع والضباب

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 15 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الأحد/الاثنين.وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:- الدمام 15 درجة مئوية.- مكة المكرمة 19 درجة مئوية.- المدينة المنورة 13 درجة مئوية.- الرياض 13 درجة مئوية.- جدة 19 درجة مئوية.- أبها 13 درجة مئوية.- تبوك 3 درجات مئوية.- بريدة 9 درجات مئوية.- حائل 5 درجات مئوية.- الباحة 11 درجة مئوية.- عرعر 2 درجة مئوية.- سكاكا 3 درجات مئوية.- جازان 24 درجة مئوية.- نجران 18 درجة مئوية.- الخرج 16 درجة مئوية.- المجمعة 10 درجات مئوية.- وادي الدواسر 17 درجة مئوية.- الدوادمي 11 درجة مئوية.- شرورة 18 درجة مئوية.

أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.

حسب بيان الأرصاد، يستمر الانخفاض الملموس في درجات الحرارة مع فرصة تكوّن الصقيع والضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المملكة.

في حين لا يزال النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها، وكذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من مرتفعات منطقتي عسير والباحة.