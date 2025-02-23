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صور | احتفاءً بيوم التأسيس.. مسيرة أمنية وعسكرية تجوب شوارع عرعر

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واس- عرعر 0 تبليغ

صور | احتفاءً بيوم التأسيس.. مسيرة أمنية وعسكرية تجوب شوارع عرعر

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الدمام - شريف احمد - شهدت مدينة عرعر، أمس، مسيرة أمنية وعسكرية نظّمتها الجهات الأمنية والعسكرية بمنطقة الحدود الشمالية، احتفاءً بيوم التأسيس.
وانطلقت المسيرة من شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، مرورًا بدوار النخيل وعددٍ من الشوارع الرئيسية.

يوم التأسيس

وتضمنت المسيرة استعراضًا للمعدات والآليات المستخدمة في مختلف المهام الأمنية، إلى جانب عروضٍ رمزية تعكس القيم الوطنية.
ويُعدّ يوم التأسيس مناسبةً وطنية تستذكر فيها المملكة تاريخها العريق منذ تأسيس الدولة الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727م، في تأكيدٍ على الاعتزاز بالتراث والهوية الوطنية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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