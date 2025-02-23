شكرا لقرائتكم خبر عن صور | احتفاءً بيوم التأسيس.. مسيرة أمنية وعسكرية تجوب شوارع عرعر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت مدينة عرعر، أمس، مسيرة أمنية وعسكرية نظّمتها الجهات الأمنية والعسكرية بمنطقة الحدود الشمالية، احتفاءً بيوم التأسيس.
وانطلقت المسيرة من شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، مرورًا بدوار النخيل وعددٍ من الشوارع الرئيسية.
ويُعدّ يوم التأسيس مناسبةً وطنية تستذكر فيها المملكة تاريخها العريق منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727م، في تأكيدٍ على الاعتزاز بالتراث والهوية الوطنية.
وانطلقت المسيرة من شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، مرورًا بدوار النخيل وعددٍ من الشوارع الرئيسية.
يوم التأسيسوتضمنت المسيرة استعراضًا للمعدات والآليات المستخدمة في مختلف المهام الأمنية، إلى جانب عروضٍ رمزية تعكس القيم الوطنية.
ويُعدّ يوم التأسيس مناسبةً وطنية تستذكر فيها المملكة تاريخها العريق منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727م، في تأكيدٍ على الاعتزاز بالتراث والهوية الوطنية.