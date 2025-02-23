شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشورى يستقبل نظيره البحريني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مقر إقامته في القاهرة، اليوم الأحد، معالي رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، وذلك على هامش أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية على مدى ثلاثة أيام.
وأكد الجانبان على العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وعمقها التاريخي.
وبُحث خلال الاستقبال العلاقات البرلمانية بين مجلسي الشورى في البلدين، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان على العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وعمقها التاريخي.
وبُحث خلال الاستقبال العلاقات البرلمانية بين مجلسي الشورى في البلدين، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.