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عروض الدرون تشكّل لوحة فنيّة في سماء الرياض احتفاءً بذكرى يوم التأسيس

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  • عروض الدرون تشكّل لوحة فنيّة في سماء الرياض احتفاءً بذكرى يوم التأسيس 1/2
  • عروض الدرون تشكّل لوحة فنيّة في سماء الرياض احتفاءً بذكرى يوم التأسيس 2/2

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الرياض - علي القحطاني - شكلت عروض طائرات “الدرونز” الضوئية، لوحات فنية إبداعية مختلفة في سماء العاصمة الرياض احتفالا بذكري يوم التأسيس .

وأبهرت عروض الدرونز أهالي وزوار المحافظة برسماتها المذهلة والمتعددة التي استخدم خلالها المئات من الطائرات “الدرون” المضيئة، والتي عبرت عن حضارة المملكة العريقة .

واحتفلت المملكة أمس السبت 22 فبراير، بذكرى تأسيس الدولة الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، حيث تشهد مختلف مناطق المملكة فعاليات احتفالية تجسد الإرث التاريخي والثقافي العريق.

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