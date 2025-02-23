شكرا لمتابعة خبر عن عروض الدرون تشكّل لوحة فنيّة في سماء الرياض احتفاءً بذكرى يوم التأسيس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شكلت عروض طائرات “الدرونز” الضوئية، لوحات فنية إبداعية مختلفة في سماء العاصمة الرياض احتفالا بذكري يوم التأسيس .

وأبهرت عروض الدرونز أهالي وزوار المحافظة برسماتها المذهلة والمتعددة التي استخدم خلالها المئات من الطائرات “الدرون” المضيئة، والتي عبرت عن حضارة المملكة العريقة .

واحتفلت المملكة أمس السبت 22 فبراير، بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، حيث تشهد مختلف مناطق المملكة فعاليات احتفالية تجسد الإرث التاريخي والثقافي العريق.

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