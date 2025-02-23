شكرا لمتابعة خبر عن الأمير تركي الفيصل يصل قصر الحكم بالرياض للمشاركة في احتفالات يوم التأسيس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل الأمير تركي الفيصل إلى منطقة قصر الحكم في الرياض، للمشاركة في احتفالات يوم التأسيس، مرتديًا الزي السعودي ويحمل سيف العرضة، في مشهد يجسد الاعتزاز بالإرث الوطني.

وتشهد منطقة قصر الحكم فعاليات متنوعة بهذه المناسبة التاريخية، حيث يجتمع المواطنون والمقيمون للاحتفاء بجذور الدولة السعودية، وسط أجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.

ويستمر هذا الاحتفال ضمن مجموعة من الفعاليات الوطنية التي تنظمها مختلف الجهات الحكومية والخاصة للاحتفاء بيوم التأسيس.