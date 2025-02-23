شكرا لمتابعة خبر عن العقيل يكشف عن سبب تسمية الموجة الحالية ببرد العجوز ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، عن سبب تسمية موجة الطقس الباردة الحالية ببرد العجوز.

وقال العقيل خلال حديثه بقناة SBC : ” تكون تسميتها محلية يختص بها بعض سكان الجزيرة العربية، وقد يكون سبب تسميتها أنها تأتي في نهاية فصل الشتاء، أي في عجز فصل الشتاء ” .

وتابع محلل الطقس: “المناطق الشمالية سوف تسجل درجات حرارة بين الصفر و4 درجات تحت الصفر، وتستمر البرودة نحو المناطق الشرقية في حائل والقصيم والرياض مع حرارة بين 0-2 درجة مئوية”.