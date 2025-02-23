شكرا لمتابعة خبر عن الرياض تحتضن ملتقى الاستثمار في التعليم 2025 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تنظم وزارة التعليم ملتقى الاستثمار في التعليم 2025 بنسخته الأولى تحت شعار: “استثمر من أجل الأثر “، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 26 فبراير الجاري في مقر الوزارة بالرياض، وذلك برعاية معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان.

ويمثل الملتقى منصة تجمع المستثمرين “الجهات الحكومية الداعمة” لمناقشة واقع ومستقبل الاستثمار في التعليم، وتسلط الضوء على الفرص الاستثمارية والتوجهات الإستراتيجية الداعمة لتطوير القطاع، وتفعيل الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم التنمية المستدامة ويرفع كفاءة العملية التعليمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ومن المقرر أن يشهد ملتقى “الاستثمار في التعليم “2025 جلسة حوارية افتتاحية لمعالي وزير التعليم، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات والإطلاقات، وكذلك استعراض أبرز قصص نجاح الشراكات التعليمية.

ويتضمن الملتقى أربع جلسات حوارية بمشاركة عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة وقيادات التعليم؛ ستناقش التوجهات الإستراتيجية للاستثمار في التعليم، والممكنات وفرص الاستثمار في التعليم، وفرص وتحديات المستثمرين في قطاع التعليم الخاص، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع التعليم والتدريب، إلى جانب تقديم أوراق عمل حول مجالات التعليم الخاص.