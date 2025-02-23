5 عناصر جوهرية تؤرخ لأحداث الدولة الأولى

في يوم 27 يناير 2022 صدر أمر ملكي بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس) ويصبح إجازة رسمية.. وجاء في نص الأمر الملكي: اعتزازًا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وبداية تأسيسه في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وصمودها أمام محاولات القضاء عليها، إذ لم تمضِ سوى سبع سنوات على انتهائها حتى تمكن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1240هـ (1824م) من استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية التي استمرت إلى عام 1309هـ (1891م)؛ وبعد انتهائها بعشر سنوات، قيض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عام 1319هـ (1902م) ليؤسس الدولة السعودية الثالثة ويوحدها باسم المملكة العربية السعودية، وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها.. وبما أن منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى.. أمرنا بما هو آت:

أولًا: يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الخط التاريخي

وفقًا لدارة الملك عبدالعزيز في كتابها «يوم بدينا» فلقد جاء رمز يوم التأسيس ليتضمن العلم السعودي، والنخلة، والصقر، والخيل العربية، والسوق، خمسة عناصر جوهرية تعكس تناغمًا تراثيًا حيًا، وأنماطًا مستمرة، هي رموز شعار يوم التأسيس، أما خط الشعار فقد استلهم من نمط الخط التاريخي الذي كتبت به إحدى المخطوطات التاريخية التي تؤرخ أحداث الدولة السعودية الأولى.

01 النخلة

ضربت النخلة جذورها في أرض الدولة السـعودية واحتلـت مكانة مرموقة اسـتطاعت بها أن تكون جزءًا مـن مصادر الدخل بمـا تنتجه مـن تمـور بأنواع مختلفـة.. ولم يقتصر عطاء النخلة على ثمرة التمر وسد رمق العيش فحسب، بل أمدت أجدادنا وآباؤنا من سعفها وجريدها وجذوعها ليصنعوا كثيرًا من المستلزمات الضرورية لمعيشتهم، كالمسف والحصيرة والمهفة والسفرة والمبرد والزنابيل والسلال والقفاف «جمع قفة» والأبواب والأقفال.. والتمور هي ثمرة النخلة وسيدة السفرة ومصدر الضيافة الرئيس في البيت السعودي، إذ لا يكاد يخلو بيت في وسط الجزيرة أو شمالها أو شرقها أو جنوبها أو غربها من تمرة الكرم ورمز العطاء، ويبقى الاختلاف في الأنواع المنتجة، إذ إن نخلة الشمال تنتج نوعًا لا تنتجه نخلة الشرق، ونخلة الوسط تنتج ما لا تنتجه نخلة الغرب، وهكذا فالنخلة كريمة متنوعة العطايا أينما حلت تعطينا من الثمر.

وفي الدرعية -حاضرة الدولة السعودية الأولى ومبتدأ أمجادها المتوالية- أبهرتنا النخلة بكرمها وسخائها وتعدد أنواعها، إذ نجد من التمور الخضري والمقفزي ونبتة سيف وعندما نذهب شمال غرب الدرعية باتجاه القصيم نجد كرم نخيلها يساقط علينا أنواعًا من لذيذ ثمرها، كالرشودي والقطار المعروف بحلاوته ولذته.

02 الخيل

الخيل والعربي فـي صحراء الجزيرة العربية، عالقـة ذات جذور عميقة منذ القـدم؛ حيث المهد الأول للخيـل فـي الجزيـرة العربيـة كمـا أثبتـت الاكتشـافات الأثرية الحديثة بالمملكة العربية السعودية، وعلى أراضيهـا استؤنسـت الخيـول لأول مرة فـي تاريخ العالـم، ويعـود ذلـك إلـى 9 آلاف عام مضت من تاريخ البشرية.

وكان اهتمام أئمة الدولة السعودية الأولى بمرابط الخيل والخيول العربية الأصيلة وعنايتهم بها دور في إنقاذها وتكاثرها في المنطقة. كما انتشر كثير من المرابط لدى القبائل والأسر الكبيرة في أنحاء البلاد السعودية، لتسهم في تحسين سلالات الخيول العربية الأصيلة وحفظها في الجزيرة العربية. وكان الإمام سعود بن عبدالعزيز عظيم الاهتمام بأصايل الخيل، وكان يمتلك أفضل المهار العربية، منها ستمائة فرس يركبها رجال انتقاهم من شجعان البوادي، وكان ينفق على الخيل الغالي والنفيس، واشترى أكثرها بأثمان باهظة جدًا، وعرف عنه أنه دفع مبلغًا يساوي خمسمائة وخمسين أو ستمائة جنيه إسترليني ثمن واحدة. وكان يبقي منها ثلاثمائة أو أربعمائة في الدرعية دائمًا، وبقيتها في منطقة الأحساء، لوجود الأعلاف المناسبة لها. وكانت لديه فرس مفضلة اسمها «كريعة» يركبها دائما في حملاته العسكرية حتى أصبحت مشهورة في جزيرة العرب كلها. وسمح الإمام سعود لكل واحد من أبنائه باتخاذ حاشية تتكون من 150 خيالًا وكان لدى عبدالله في حياة أبيه نحو 300 خيال.

03 الصقارة

تعد رياضة الصيد بالصقور من الرياضات والهوايات الشهيرة في مجتمع الجزيرة العربية وهي إحدى أصناف علم البيزرة المعروف في تراثنا العربي، وقد طوع الإنسان الجوارح من أجل الصيد الذي كان لسببين:

الاول من أجل أن يجد لقمة عيشه، والآخر ترفيهي لقضاء وقت ممتع، وارتبط الصيد بالعرب منذ القدم، وقد كان ينظر لرياضة الصيد بالصقور على أنها رياضة الملوك والزعماء والأعيان، وتحدث الرحالة الأجانب في زيارتهم لمناطق الجزيرة العربية عن هذه الرياضة، وقد كان أفضل أنواع التي كان لها شعبية كبيرة الحر والشاهين والوكري، وكل أنواع الصقور تأتي مهاجرة إلى الجزيرة العربية حيث تصاد فيها أو يؤتى بها مستوردة من مواطنها الأصلية، وذلك فيما عدا الوكري والشاهين الجبل المتوطنة في الجزيرة العربية.

إبان فترة الدولة السعودية الأولى، كانت ألصقوا رمز الهدايا التي تهدى بين شيوخ القبائل رمزًا للصلح في حال الخلافات بينهم، كما اشتهرت بعض القبائل بالصيد بالصقور، وقد تحدثت المصادر عن اهتمامهم بهذه الرياضة وشغفهم الكبير بصيد طير الحباري، وهذا الطير من الطيور المهاجرة التي تأتي إلى الجزيرة العربية من أواسط آسيا إلى منطقة الخليج العربي فيتمركز وجودها في شمال شرق الجزيرة العربية وشرقها حتى أطراف الربع الخالي.

04 السوق

السوق دكاكيكن أو بسط مفروشة على الأرض تنعقد كل أسبوع، ومنها ما لا ينعقد إلا مرة في الشهر أو مرة في السنة، ومنها ما ينعقد مرة في بضع سنين وقد شهدت الدولة السعودية الأولى في عهد أئمتها أوج اتساعها الجغرافي والسياسي، وبلغت أقصى قوتها ومجدها، وتعددت مصادر الدخل وثروات سكان مركز الدولة في الدرعية، وانعكس ذلك على الأسواق التجارية، والقصور السكنية، والرقعة الزراعية، وتوافد ذوي الخبرات والصناعات من داخل الدولة وخارجها إلى الدرعية، ونتج عن ذلك تمتع الناس في الدرعية بحياة اقتصادية جيدة.

كان كثير من مواطني الدول السعودية الأولى يعملون في مهنة التجارة التي تمثل موردًا أساسيًا لأهل البلدة إلى جانب الزراعة والفلاحة، وكان نمط أسواق الدولة السعودية الأولى على شكل دكاكاين تصطف في الشوارع الواسعة بجوار القصر والمسجد، حيث تتسع للمتسوقين وبضائعهم ودواب النقل التي ترد إلى السوق لنقل البضائع أو لعرضها للبيع.

هذه الأسواق كانت تسمى الموسم، وهي لهجة محلية تعني موضع البيع والشراء، ولا تعني المواسم المؤقتة للبيع، بل هي دكاكين دائمة مملوءة بالبضائع يزدحم بينها المتسوقون والمارون بها. واشتهرت الدولة السعودية الأولى بأسواقها العامرة في نجد والحجاز وتهامة والأحساء وعسير.

05 العلم

العلم رمز للوحدة والانتماء والوطنية، وترفع الأعلام في المعارك لرفع روح الوطنية والانتماء للمحاربين، كما أنها ترفع في الدور الحكومية والمناسبات.

والعلم السعودي الحالي امتداد لعلم الدولة السعودية الأولى.

ومر العلم السعودي بعدة مراحل حتى وصل إلى صورته الحالية، وكانت أولى تلك المراحل في عهد المؤسس الإمام محمد بن سعود، وكان علما من الخز والإبريسم،

ويكون جزؤه القريب من الحامل أبيض، واللون الأخضر يرمز إلى النماء والعطاء والرخاء، وتتوسطه كلمة التوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، واستمر هذا العلم حتى الدولة السعودية الثانية.

في عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - اتخذ علم الدولة السعودية الأولى مع إضافة سيف تحت كلمة «لا إله إلا الله» واعتمد شكل العلم السعودي وهو علم أخضر مع كتابة كلمة التوحيد باللون الأبيض متوسطة العلم وفي أسفله السيف المسلول الذي يرمز للقوة موازيا لكلمة التوحيد.

شعار يوم التأسيس

الرمز

خمسة عناصر جوهرية تعكس تناغمًا تراثيًا حيًا وأنماطًا مستمرة هي رموز شعار يوم التأسيس

1- العلم السعودي

2- النخلة

3- الصقر

4- الخيل العربية

5- السوق

ــــــــــــــــ النص

استلهم خط الشعار من نمط الخط التاريخي الذي كتبت به إحدى المخطوطات التاريخية التي تؤرخ أحدثًا الدولة السعودية الأولى.