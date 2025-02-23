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سفارة المملكة لدى مصر تحتفي بيوم التأسيس

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واس- القاهرة 0 تبليغ

سفارة المملكة لدى مصر تحتفي بيوم التأسيس

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الدمام - شريف احمد - احتفت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، بمناسبة يوم التأسيس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، ومنسوبي السفارة والمواطنين المقيمين والزائرين.
وتخلل الحفل عروض مرئية عن تاريخ الدولة ، وفقرات فنية، إضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية بهذه المناسبة، كما تزين مقر السفارة بهوية يوم التأسيس.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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