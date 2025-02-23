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شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض تباشر تركيب لوحات أسماء الأئمة والملوك بزمن قياسي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - إنفاذًا للتوجيه الكريم الصادر بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، باشرت أمانة منطقة الرياض أعمال تركيب لوحات الطرق التي تحمل أسماء الأئمة والملوك على 15 ميدانًا رئيسًا في العاصمة.
ووزعت الأمانة فرق العمل لسرعة التنفيذ واكتمال التسميات، وتأتي هذه الخطوة تخليدًا لمسيرتهم في بناء الدولة وتعزيز هويتها الوطنية، وامتدادًا لنهج حكّام أسّسوا نهضة الوطن وتركوا إرثًا تاريخيًا يمتد لثلاثة قرون.
إلى ذلك بدأت الفرق الميدانية فور صدور التوجيه الكريم بتركيب اللوحات في الميادين، وتعديل المسميات المؤدية إليها، بما يعزز سرعة الإنجاز وجاهزية الأمانة، كما تتوافق هذه المبادرة مع إستراتيجية أمانة منطقة الرياض الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية في الفضاءات العامة، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال إبراز القيم التاريخية والثقافية التي تشكّل ملامح الوطن.
ووزعت الأمانة فرق العمل لسرعة التنفيذ واكتمال التسميات، وتأتي هذه الخطوة تخليدًا لمسيرتهم في بناء الدولة وتعزيز هويتها الوطنية، وامتدادًا لنهج حكّام أسّسوا نهضة الوطن وتركوا إرثًا تاريخيًا يمتد لثلاثة قرون.
تركيب اللوحاتيذكر أن هذه التسمية تعكس حرص القيادة -أيدها الله- على إبراز الرموز الوطنية التي كان لها دور بارز في بناء الدولة السعودية وتطورها، وإتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للتعرف على محطات تاريخية مهمة في مسيرة الوطن، كما تعكس الاهتمام بتطوير الفضاءات الحضرية بطريقة تعزز الانتماء الوطني.
إلى ذلك بدأت الفرق الميدانية فور صدور التوجيه الكريم بتركيب اللوحات في الميادين، وتعديل المسميات المؤدية إليها، بما يعزز سرعة الإنجاز وجاهزية الأمانة، كما تتوافق هذه المبادرة مع إستراتيجية أمانة منطقة الرياض الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية في الفضاءات العامة، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال إبراز القيم التاريخية والثقافية التي تشكّل ملامح الوطن.