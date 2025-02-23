شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض تباشر تركيب لوحات أسماء الأئمة والملوك بزمن قياسي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.