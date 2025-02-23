شكرا لمتابعة خبر عن اختتام مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط بمشاركة القوات البحرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اختتمت اليوم مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط «نسيم البحر 15»، بمشاركة القوات البحرية، ونظيرتها الباكستانية.

وتضمنت المناورات تنفيذ تشكيلات بحرية مختلفة، والتعامل مع هجمات الزوارق السريعة، إضافة إلى تدريبات على حرب مكافحة الغواصات والحرب الجوية المضادة، إلى جانب العمليات الإلكترونية والسطحية.

وكما نفذت وحدات القوات البحرية تمرينين متزامنين، حيث شاركت وحدات الأمن البحرية الخاصة مع القوات الخاصة الباكستانية في تمرين “أفعى الساحل”، بينما نفذ مشاة البحرية من الجانبين تمرين “درع الساحل”.

وهدفت التدريبات إلى تعزيز الجاهزية القتالية وتطوير القدرات العملياتية والتكامل بين القوات المشاركة، بما يعزز الأمن البحري وحماية المصالح الاستراتيجية في المنطقة.

ويأتي التمرين في إطار التعاون العسكري المستمر بين السعودية وباكستان، ويعكس التزام البلدين بتعزيز الأمن البحري الإقليمي ورفع كفاءة قواتهما البحرية في مختلف الظروف العملياتية.