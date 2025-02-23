شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق : الأبراج ليس لها تأثير على الخليقة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق عن قصة الأبراج.

وقال الزعاق خلال حديثه لقناة العربية: ” الأبراج في الحقيقة هي نجوم متناثرة على صفحة السماء، تخيلها الإنسان القديم على هيئة بشر وحيوانات وجمادات ” .

وتابع الزعاق: ” أول من أطلق عليها اسم االبروج هم العرب، لعلو مكانتها ولأعمارها الطويلة ، ووراء سلوكيات الخلق في وضعيات الأبراج هو التنجيم ، نسبة إلى النجم المكون الأساسي لهذه الأبراج ” .

وأشار الزعاق إلى أن أعمار هذه الأبراج كبيرة جداً ومكانتها بعيدة جداً تقاس بالسنين الضوئية وليس لها تأثير على الخليقة.