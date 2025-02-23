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الزعاق : الأبراج ليس لها تأثير على الخليقة .. فيديو

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الزعاق : الأبراج ليس لها تأثير على الخليقة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق عن قصة الأبراج.

وقال الزعاق خلال حديثه لقناة العربية: ” الأبراج في الحقيقة هي نجوم متناثرة على صفحة السماء، تخيلها الإنسان القديم على هيئة بشر وحيوانات وجمادات ” .

وتابع الزعاق: ” أول من أطلق عليها اسم االبروج هم العرب، لعلو مكانتها ولأعمارها الطويلة ، ووراء سلوكيات الخلق في وضعيات الأبراج هو التنجيم ، نسبة إلى النجم المكون الأساسي لهذه الأبراج ” .

وأشار الزعاق إلى أن أعمار هذه الأبراج كبيرة جداً ومكانتها بعيدة جداً تقاس بالسنين الضوئية وليس لها تأثير على الخليقة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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