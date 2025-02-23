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العصيمي: موسم ضعيف وجاف على القصيم و6 مناطق أخرى

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  • العصيمي: موسم ضعيف وجاف على القصيم و6 مناطق أخرى 1/2
  • العصيمي: موسم ضعيف وجاف على القصيم و6 مناطق أخرى 2/2

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الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الطقس، عبدالله العصيمي، أن القصيم و6 مناطق أخرى تشهد موسم ضعيف وجاف.

ولفت العصيمي إلى عدم وجود موسم تميز فيه القصيم وفي نفس الوقت حائل القريبة والتي تتأثر بنفس الظروف.

وأكد أن الكلام نفسه ينطبق على المناطق الأخرى وهي تبوك والجوف والحدودالشمالية وحفرالباطن وحتى الرياض.

واستشهد العصيمي على ذلك بصورة، لافتا إلى أن هذه الصورة توضح حقيقة هذا الموسم ويكشف كذب بعض المتعلمين والمراسلين في الطقس.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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