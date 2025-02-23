شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: موسم ضعيف وجاف على القصيم و6 مناطق أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الطقس، عبدالله العصيمي، أن القصيم و6 مناطق أخرى تشهد موسم ضعيف وجاف.

ولفت العصيمي إلى عدم وجود موسم تميز فيه القصيم وفي نفس الوقت حائل القريبة والتي تتأثر بنفس الظروف.

وأكد أن الكلام نفسه ينطبق على المناطق الأخرى وهي تبوك والجوف والحدودالشمالية وحفرالباطن وحتى الرياض.

واستشهد العصيمي على ذلك بصورة، لافتا إلى أن هذه الصورة توضح حقيقة هذا الموسم ويكشف كذب بعض المتعلمين والمراسلين في الطقس.