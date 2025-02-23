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سائحة تُشيد بتنظيم الاحتفال بذكرى يوم التأسيس ..فيديو

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سائحة تُشيد بتنظيم الاحتفال بذكرى يوم التأسيس ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - عبرت سائحة من الأرجنتين عن سعادتها بمشاركتها في الاحتفال بذكرى يوم التأسيس أمس وإعجابها بالأزياء التراثية والتقليدية بالمملكة.

وقالت السائحة: “السلام عليكم، أنا سعيدة جداً بيوم التأسيس الجميل بالعروض الرائعة ، جميع الناس والأطفال سعداء بالأزياء الخاصة بيوم التأسيس ، اهنئكم بالتنظيم الجميل ” .

واحتفلت المملكة أمس السبت 22 فبراير، بذكرى تأسيس الدولة الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، حيث تشهد مختلف مناطق المملكة فعاليات احتفالية تجسد الإرث التاريخي والثقافي العريق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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