شكرا لمتابعة خبر عن سائحة تُشيد بتنظيم الاحتفال بذكرى يوم التأسيس ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبرت سائحة من الأرجنتين عن سعادتها بمشاركتها في الاحتفال بذكرى يوم التأسيس أمس وإعجابها بالأزياء التراثية والتقليدية بالمملكة.

وقالت السائحة: “السلام عليكم، أنا سعيدة جداً بيوم التأسيس الجميل بالعروض الرائعة ، جميع الناس والأطفال سعداء بالأزياء الخاصة بيوم التأسيس ، اهنئكم بالتنظيم الجميل ” .

واحتفلت المملكة أمس السبت 22 فبراير، بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، حيث تشهد مختلف مناطق المملكة فعاليات احتفالية تجسد الإرث التاريخي والثقافي العريق.