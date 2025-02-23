شكرا لمتابعة خبر عن انخفاض درجات الحرارة الصغرى إلى أقل من الصفر بشمال المملكة الأيام القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت جمعية الطقس والمناخ عن حالة الجو المتوقعة خلال الأيام القادمة، مشيرة إلي توقع حدوث موجة برد متوسطة علي بعض مناطق المملكة.

وقالت الجمعية عبر منشور لها على حسابها الرسمى بمنصة اكس: “متوقع بمشيئة الله موجة برد متوسطة خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ شعبان ١٤٤٦ ، وذلك على مناطق شمال وشمال شرق المملكة وأجزاء من وسط المملكة”.

وأضافت: “تنخفض خلالها درجات الحرارة الصغرى (الصباح الباكر) إلى أقل من الصفر في شمال المملكة ، وإلى ما بين صفر و ٤° درجات في أجزاء من الوسطى مما يؤدي بمشيئة الله إلى تشكل الصقيع وتجمد المياه خصوصا خارج نطاق العمران”.

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