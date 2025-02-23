شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تعلن بدء التقديم على البسطات الرمضانية عبر منصة بلدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، فتح باب التقديم للحصول على تصاريح البسطات الرمضانية لعام 1446هـ عبر منصة “بلدي”.

يأتي هذا ضمن جهود الأمانة لتنظيم الأنشطة الموسمية وتوفير بيئة مناسبة للبائعين والمستفيدين خلال شهر رمضان المعظم.

وأوضحت الأمانة أن النظام الرقمي للتصاريح الموسمية عبر منصة بلدي يتيح إمكانية التقديم بشكل سلس دون الحاجة لمراجعة الأمانة، حيث يستطيع المتقدم استعراض الأنشطة المتاحة، واختيار المواقع المحددة للبسطات وفقًا لنطاق البلدية الفرعية، والاطلاع على الاشتراطات الخاصة بكل نشاط قبل تعبئة الطلب وسداد الرسوم بعد اعتماده من البلدية.

ونوهت الأمانة أن التقديم سيستمر حتى 20 رمضان، داعية الراغبين إلى المبادرة بالتسجيل والتقديم إلى زيارة المنصة، لمعرفة التفاصيل والالتزام بالتصاميم المعتمدة للبسطات والمتطلبات التنظيمية لضمان تقديم الخدمات وفق المعايير المحددة.

ولفتت الأمانة إلى أن الأنشطة المتاحة لهذا الموسم تشمل: أكلات شعبية، تمور وحلويات، خردوات وإكسسوارات معدنية.