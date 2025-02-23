شكرا لقرائتكم خبر عن صور | عسير في يوم التأسيس .. فعاليات عائلية وتراثية متنوعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اكتظت مواقع الاحتفاء بيوم التأسيس في منطقة عسير، بالأهالي للمشاركة في العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية المنوعة والألوان الشعبية، التي تعكس الموروث الشعبي والثقافي للمملكة.

ونظمت المراكز التجارية بالمنطقة احتفالات وطنية حملت في مضمونها مشاعر الفخر والاعتزاز بماضي المملكة وحاضرها، من خلال أداء الفنون التراثية والفلكلورات الشعبي، بمشاركة العديد من الفرق الشعبية.



وسيطرت مظاهر الاحتفاء من خلال ارتداء الأهالي للأزياء الشعبية والتقليدية، ورسم نقوش (الحناء ) على يدي الأطفال، إلى جانب المسيرات الوطنية التي جابت شوارع المنطقة.