Big 5 Construct Saudi يشهد توقيع مذكرات تفاهم كبرى ويكشف عن تقنيات متطورة تتماشى مع رؤية 2030

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا زال معرض Big 5 Construct Saudi يساهم بقوة في دفع عجلة التعاون المؤثر والشراكات الاستراتيجية والتقدم في قطاع الانشاءات. ومع انتقال الحدث إلى أسبوعه الثاني في الفترة من 24 إلى 27 فبراير في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، يتحول التركيز نحو اللمسات النهائية وتجهيز المباني.

الشراكات الاستراتيجية تقود رؤية 2030

وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030، جمع الحدث المسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة والمتخصصين في قطاع الإنشاءات لاستكشاف الفرص التي تشكل خط المشاريع الضخمة والعملاقة في المملكة العربية السعودية التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات. كما غطى الأسبوع الأول من المعرض سلسلة القيمة الإنشائية الكاملة، بدءًا من الأساسات إلى التصميم والبناء، مما مهد الطريق لاتفاقيات استراتيجية رئيسية ستسرع من وتيرة التقدم في القطاع.

وكان من أبرز الشراكات التي تم توقيعها خلال الأسبوع الأول التعاون بين الشركة السعودية للبنية التحتية العقارية (بنية) وشركة SAP، التي دخلت في شراكة لتطبيق نظام SAP لتخطيط موارد المؤسسات على خدمات SAP RISE السحابية، مما يعزز التحول الرقمي في شركة بنية. ومن شأن دمج الحلول القائمة على السحابة مثل S4 Hana وSAP SuccessFactors أن يؤدي إلى تبسيط العمليات التجارية ودفع عجلة الابتكار. كما وقّعت شركة بنية مذكرة تفاهم أخرى مع شركة SSB العالمية المحدودة لتعزيز قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من خبراتهما المشتركة لتنفيذ مشاريع متطورة وفعالة.

ومن بين الشراكات الفريدة الأخرى مجموعة العيسى الصناعية السعودية ومجموعة العربي الصناعية المصرية اللتين أقامتا تحالفاً استراتيجياً في مجال التصنيع وسلاسل التوريد والبحث والتطوير، وتوطين الصناعات المتقدمة وزيادة المحتوى المحلي في الإنتاج وتعزيز الحلول الصناعية الإقليمية.

ووقعت شركة معين للموارد البشرية، التي تشارك لأول مرة في المعرض، شراكة مع شركة أوكسيليوم لتوفير حلول الموارد البشرية. وقال عمر الجريفاني، الرئيس التنفيذي لشركة معين:" يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع أوكسيليوم في معرض Big 5 Construct Saudi خطوة مهمة في تعزيز قدرات القوى العاملة وضمان وصول الشركات إلى المواهب المناسبة في الوقت المناسب". من جانبه، قال مارك ماكجيفر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أوكسيليوم:" سيمكننا هذا التعاون من توسيع قدرات القوى العاملة وتقديم استراتيجيات توظيف مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات السوق المتطورة".

كما وقعت شركة الأعمال العالمية المشتركة (JGB) وشركة MÜPRO الألمانية اتفاقية توزيع لتوسيع نطاق الحلول الصناعية والإنشائية في المملكة العربية السعودية. ومن خلال الاستفادة من خبرات شركة MÜPRO في تكنولوجيا تثبيت الأنابيب ومعرفة جي جي بي جي في السوق، ستعزز هذه الشراكة الكفاءة والاستدامة في المشاريع الرئيسية في المملكة. وفي مذكرة تفاهم أخرى، وقّع بنك جي بي جي أيضاً اتفاقية توزيع مع شركة أرماسيل، الرائدة عالمياً في مجال العزل المرن والرغوة الهندسية لتوزيع منتجاتها من المواد العازلة أرمافليكس وأرماجل.

وقال محمد كازي، نائب الرئيس الأول، فعاليات الإنشاءات في شركة دي إم جي إيفنتس:" يواصل معرض Big 5 Construct دوره كممكن لقطاع الإنشاءات في المملكة حيث يستكشف المتخصصون في هذا القطاع المنتجات والحلول الجديدة“. وأضاف: "تعكس الشراكات التي تم توقيعها في الأسبوع الأول من الحدث التزام المملكة العربية السعودية بالابتكار والاستدامة في الوقت الذي تمضي فيه نحو تحقيق أهداف رؤية 2030".

عروض المنتجات المبتكرة تعيد تعريف الصناعة

واصل العارضون في معرض Big 5 Construct Saudi 2025 الكشف عن حلول الجيل القادم مع التركيز القوي على التقنيات المستدامة وعالية الكفاءة. وكان من بين الابتكارات البارزة نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الثوري الموفر للطاقة الذي عرضته شركة جرين تك لحلول التبريد، والمصمم لتقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40%. وكان من أبرز الابتكارات الأخرى مزيج الخرسانة منخفض الكربون من شركة EcoCrete، والذي يوفر متانة معززة مع خفض الانبعاثات بشكل كبير.

وظل البناء المعياري موضوعاً رئيسياً في المعرض، حيث قدمت شركة سمارت بيلد التكنولوجية أحدث وحداتها السكنية الجاهزة المصممة للتشييد السريع وخصائص العزل الفائقة. وبالإضافة إلى ذلك، كشفت شركة BuildBot، وهي شركة رائدة في مجال الأتمتة، عن نظام بناء آلي آلي قادر على زيادة سرعة البناء بنسبة 50%، ومعالجة نقص العمالة وتحسين كفاءة المشروع.

كما رحب معرض Big 5 Construct Saudi بالعديد من العارضين الذين يشاركون لأول مرة، حيث قدمت شركة فرات للأنابيب أنظمتها المتطورة للأنابيب الداخلية والبنية التحتية لتحسين إدارة المياه وكفاءة التدفئة. وقدمت شركة سبيسميكر السعودية نهجها المبتكر في مجال الإسكان الميسور التكلفة والمشاريع الشاهقة. وعرضت شركة هايسنس للإلكترونيات أحدث أجهزة التلفاز الذكية وحلول تكييف الهواء والأجهزة الموفرة للطاقة، مما يساهم في تطور المباني الذكية. وقدمت شركة سيكا السعودية حلولها المتطورة في مجال الربط ومواد العزل والتدعيم لدفع عجلة الاستدامة والابتكار في قطاعي البناء والصناعة.

الأسبوع الثاني لمعرض Big 5 Construct Saudi

بعد اختتام أسبوعه الأول بنجاح، سيستضيف Big 5 Construct Saudi في أسبوعه الثاني ست فعاليات متخصصة في موقع مشترك، بما في ذلك Windows و Doors & Facades Saudi Arabia و Marble and Stone Saudi Arabia و Heavy Saudi Arabia و Saudi FM & Clean و Urban Design and Landscape Saudi Saudi و Saudi Hospital Design & Build Expo . هذا الأسبوع هو نقطة التقاء التصميم والحلول التي ستحول البيئة المبنية.

حضور Big 5 Construct Saudi مجاني للمتخصصين في هذا المجال، باستثناء الزوار الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

للتسجيل، قم بزيارة: www.big5constructsaudi.com