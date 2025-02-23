السعودية | واحة الملك سلمان للعلوم تحتفل بيوم التأسيس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك واحة الملك سلمان للعلوم باحتفالات يوم التأسيس، بإقامة فعاليات علمية مخصصة لهذه المناسبة الوطنية.

وتأتي احتفالات واحة الملك سلمان للعلوم بيوم التأسيس للمملكة تزامنًا مع استمرار فعاليات مهرجان العلوم والتقنية بنسخته الثانية “الرياضيات لغة العلوم”.

ويقدّم المهرجان عددًا من التجارب التفاعلية المتكاملة عبر 25 جناحًا رئيسيًا، وسلسلة من الجلسات الحوارية، والعروض المسرحية، وورش العمل التي تفتح آفاقًا جديدة لاكتشاف العلوم والابتكار.

كما تقدم الواحة فعالية معرض يوم التأسيس خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير، بالإضافة إلى فعاليات متنوعة للأسرة والطفل، وبإمكان الراغبين في حضور هذه الفعاليات العلمية المشوقة التسجيل المسبق عبر الموقع الرسمي لواحة الملك سلمان للعلوم https://ks-scienceoasis.org.sa/ar.

يذكر أن “الواحة” تُعد من أوائل المنصات العلمية التي تطبق مفهوم التعليم بالترفيه من خلال محتواها النوعي، وأسلوبها التفاعلي الذي يحفز على الإبداع، ويعرِّف بفرص ريادة الأعمال في العلوم والتقنية، وبما يدعم الاستثمار المعرفي.

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