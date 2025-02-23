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شاهد| فعاليات ترفيهية لأبناء الشهداء في يوم التأسيس بأندية "الداخلية"

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اليوم - الرياض 0 تبليغ

شاهد| فعاليات ترفيهية لأبناء الشهداء في يوم التأسيس بأندية "الداخلية"

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الدمام - شريف احمد - شهد أبناء شهداء الواجب في منطقة الرياض فعاليات أندية منسوبي وزارة الداخلية، احتفاءً بيوم التأسيس الذي يوافق الـ 22 من شهر فبراير كل عام.
وحظي أبناء شهداء الواجب بفرصة الاستمتاع ببرنامجٍ ترفيهي متنوع، شمل أنشطة مخصصة للأطفال، وعروضًا مميزة للسيارات الكلاسيكية واستعراضات الصقور، التي أضفت طابعًا تراثيًا مميزًا على الفعالية.

فعاليات متنوعة

وتضمنت الفعاليات ركنًا خاصًا بالحلوى والأكلات الشعبية التي تميز كل منطقة، إلى جانب التصوير الفوري الذي حمل هوية يوم التأسيس.
يأتي ذلك تأكيدًا على اهتمام وزارة الداخلية بأبناء شهداء الواجب، وحرصها على تعزيز ارتباطهم بتاريخ الوطن وهويته العريقة، وإشراكهم في المناسبات الوطنية التي تجسد مسيرة المملكة المجيدة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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