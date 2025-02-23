شاهد| فعاليات ترفيهية لأبناء الشهداء في يوم التأسيس بأندية "الداخلية"

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| فعاليات ترفيهية لأبناء الشهداء في يوم التأسيس بأندية "الداخلية" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهد أبناء شهداء الواجب في منطقة الرياض فعاليات أندية منسوبي وزارة الداخلية، احتفاءً بيوم التأسيس الذي يوافق الـ 22 من شهر فبراير كل عام.
وحظي أبناء شهداء الواجب بفرصة الاستمتاع ببرنامجٍ ترفيهي متنوع، شمل أنشطة مخصصة للأطفال، وعروضًا مميزة للسيارات الكلاسيكية واستعراضات الصقور، التي أضفت طابعًا تراثيًا مميزًا على الفعالية.
وحظي أبناء شهداء الواجب بفرصة الاستمتاع ببرنامجٍ ترفيهي متنوع، شمل أنشطة مخصصة للأطفال، وعروضًا مميزة للسيارات الكلاسيكية واستعراضات الصقور، التي أضفت طابعًا تراثيًا مميزًا على الفعالية.
فعاليات متنوعة
وتضمنت الفعاليات ركنًا خاصًا بالحلوى والأكلات الشعبية التي تميز كل منطقة، إلى جانب التصوير الفوري الذي حمل هوية يوم التأسيس.
يأتي ذلك تأكيدًا على اهتمام وزارة الداخلية بأبناء شهداء الواجب، وحرصها على تعزيز ارتباطهم بتاريخ الوطن وهويته العريقة، وإشراكهم في المناسبات الوطنية التي تجسد مسيرة المملكة المجيدة.
يأتي ذلك تأكيدًا على اهتمام وزارة الداخلية بأبناء شهداء الواجب، وحرصها على تعزيز ارتباطهم بتاريخ الوطن وهويته العريقة، وإشراكهم في المناسبات الوطنية التي تجسد مسيرة المملكة المجيدة.