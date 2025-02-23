شكرا لمتابعة خبر عن شاب يلتقي بعامل كان يعرفه والده منذ 8 أعوام ويستقبله بالأحضان والقُبلات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب شاب عن سعادته العارمة بعد رؤيته لـ عامل كان يعرفه والده قبل 8 أعوام حتى انقطعت أخبارهم .

وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للشاب وهو يحتضن العامل بعد رؤيته بشكل مفاجئ، وغير مخطط له .

وظهر العامل في المقطع أيضًا وهو يرحب بالشاب ويحتضنه، بينما الأخير يقبّله من رأسه .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلاً:” لو الشايب ماكان يعامله زين ماحبه بهالشكل كبارنا هم بركتنا.”