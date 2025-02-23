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مركز الملك سلمان للإغاثة ينفّذ برنامج جراحة القلب المفتوح والقسطرة في أوزبكستان

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مركز الملك سلمان للإغاثة ينفّذ برنامج جراحة القلب المفتوح والقسطرة في أوزبكستان

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الرياض - علي القحطاني - نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 15 – 21 فبراير الجاري، البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في جمهورية أوزبكستان، بمشاركة 24 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وقام الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 100 مريض، وإجراء 24 عملية قلب مفتوح و 39 عملية قسطرة قلبية، وتنفيذ 80 تدخلًا جراحيًا تكللت بالنجاح التام.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول الشقيقة والصديقة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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