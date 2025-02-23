شكرا لمتابعة خبر عن المسند: بقى على إجازة عيد الفطر 26 يومًا والأضحى 96 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، المدة المتبقية على فصل عيد الأضحى وعيد الفطر المبارك.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” بقي على رمضان 6 أيام، و على الحميمين 26 يومًا، وإجازة عيد الفطر 26 يومًا، وعلى فصل الربيع 26 يومًا، و الذراعين 52 يومًا، وعيد الأضحى 96 يومًا.”

وأضاف:” بقي على الحج 102 أيام، و على فصل الصيف 118 يومًا، وعلى إجازة الصيف 123 يومًا، ونهاية السنة الهجرية 123 يومًا، ونهاية السنة الميلادية 313 يومًا.”