شكرا لمتابعة خبر عن الجهني يوضح درجات الحرارة الصغرى المسجلة اليوم الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الخبير في المناخ الدكتور زياد الجهني، عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة اليوم الأحد، في بعض مناطق المملكة.

وشارك الجهني، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس قائمة بدرجات الحرارة المسجلة اليوم على تلك المناطق، لافتًا أن طريق أقل درجة حرارة بـ 1.1 درجة مئوية .

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن يستمر الانخفاض الملموس في درجات الحرارة مع فرصة تكون الصقيع والضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المملكة.

في حين لا يزال النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مرتفعات منطقتي عسير والباحة.

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