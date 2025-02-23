شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: برد 10 هذا العام شديد البرودة ويوافق إجازة الطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن ‏موجة برد”10″في شتاء هذا العام متوقعة من شبه قوية إلى قوية على مناطق عدة من المملكة والخليج.

‏وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” أن الموجة ستكون شديدة البرد في الليل والنهار وتوافق ذروتها منتصف إجازة الطلاب بإنخفاض حاد في الحرارة يتراوح بين”8″ الى”11″.

وتابع :” الصقيع بالترتيب، الشمالية الصفر ومادون الصفر مع تشكل الصقيع على نطاق واسع، والوسطى والشرقية متوقع أن تسجل الصغرى من واحد إلى خمس درجات وشمالهما الصفر، ودون الصفر وجنوبهما وشرق الغربية من”7″ “14”مئوية إلا يصرفها الله.”

‏وواصل :” من خلال الأرشيف المناخي في الغالب يعقب هذه الموجات تحسن فرصة الأمطار، ومع الاستغفار والصدقة يكون الواقع أفضل”أهل الحلال الصغار.”

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