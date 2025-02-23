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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة ينفّذ البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في جمهورية أوزبكستان

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سارة السيد 0 تبليغ

السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة ينفّذ البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في جمهورية أوزبكستان

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 15 – 21 فبراير الجاري، البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في جمهورية أوزبكستان، بمشاركة 24 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وقام الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 100 مريض، وإجراء 24 عملية قلب مفتوح و 39 عملية قسطرة قلبية، وتنفيذ 80 تدخلًا جراحيًا تكللت بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول الشقيقة والصديقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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