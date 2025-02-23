السعودية | ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية غويانا التعاونية بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية غويانا التعاونية بذكرى يوم الجمهورية لبلاده والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا التعاونية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
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