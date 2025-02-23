شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية والثقافة" السعودية تعلن عن تأسيس لجنة لشبكة المدن المبدعة والان نبدء بالتفاصيل

تبادل الخبرات

الدمام - شريف احمد - كشفت اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم عن خطط لتأسيس لجنة متخصصة تعنى بشبكة المدن المبدعة في المملكة، بهدف توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين المدن السعودية المنضوية تحت لواء الشبكة وتلك التي تتطلع للانضمام إليها.جاء هذا الإعلان على هامش استضافة مدينة الأحساء، مؤخرا، لملتقى دولي احتضن نخبة من ممثلي المدن المبدعة، وجمع أصحاب الحرف والصناعات والفنون التقليدية من شتى بقاع الأرض.وقال محمد يوسف العيدروس، المستشار في اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم: ”إن اللجنة الوطنية، بقيادة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وإشراف مباشر من الأمين العام للجنة أحمد البليهد، تحرص كل الحرص على تشجيع المدن والجهات ذات الصلة على الانخراط في قوائم اليونسكو، ومن ضمنها شبكة المدن المبدعة، وذلك بهدف التفاعل الإيجابي مع الحراك العالمي في شتى المجالات“.وأضاف: ”إن تبادل الخبرات ونقلها يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا، ومن هذا المنطلق، نكثف جهودنا حاليًا لتأسيس لجنة خاصة بشبكة المدن المبدعة في المملكة، تضم في عضويتها المدن المسجلة رسميًا وتلك التي تتطلع للانضمام، بغية تعزيز التعاون والتفاعل ونقل الخبرات“.وقال شمال أبو بكر، القادم من محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق: ”لقد أتيحت لنا فرصة ثمينة للتعايش مع طيف واسع من الفنون والحرف المحلية في هذه المدينة الجميلة، ولمسنا بأم أعيننا كيف تتجدد هذه الفنون مع مرور الزمن، محافظةً في الوقت ذاته على جوهرها الأصيل. وما أثار إعجابي حقًا هو رؤية الجيل الجديد من الشباب والأطفال وهم ينهلون من هذا المعين، مما يبعث فينا الأمل باستمرارية هذه الفنون وتجددها عبر الأجيال“.من جهتها، أشادت الدكتورة مرفت السمان، استشاري اليونسكو لمدن الإبداع والتعلم من جمهورية مصر العربية وممثلة مدينة أسوان، بالتنظيم المتميز للملتقى وبالتنوع الفريد للحرف الأحسائية، قائلةً: ”لقد شهد الملتقى طرح أفكار قيمة وتبادل خبرات مفيدة بين المشاركين، أما الحرف الأحسائية فهي متنوعة وجميلة، وتتلاقى في كثير من جوانبها مع بعض الحرف الموجودة في أسوان، مثل الخوص وبعض المنتجات الفخارية والخزفية.“وعبر فابيان، القادم من الإكوادور، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، قائلاً: ”لقد استمتعت أيما استمتاع بتبادل المعارف والخبرات مع ممثلي المدن المبدعة الأخرى من مختلف أنحاء العالم.“وأكدت بيتولا، القادمة من الفلبين، أن الأحساء ”مدينة عامرة بالثقافة والفنون“، مبديةً إعجابها الشديد ”بإعلان عام 2025 عامًا للحرف اليدوية في المملكة“.واختتمت إيفا، من إستونيا، حديثها قائلة: ”لقد لمست خلال مشاركتي في الأحساء تقديرًا حقيقيًا للحرف التراثية.. الابتكار مهم بلا شك، لكن الحرف التقليدية.. تمثل ركيزة أساسية، ولا ينبغي إغفالها، بل يجب صونها وممارستها على الدوام“.