شكرا لقرائتكم خبر عن القنفذة.. رقابة صارمة على أسواق اللحوم والخضراوات قبل رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جولات تفتيشية مكثفة

غذاء آمن وصحي

الدمام - شريف احمد - كثفت الجهات الرقابية في محافظة القنفذة جهودها الرقابية على الأسواق، وذلك قبيل حلول شهر رمضان المبارك.وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لضمان توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وحماية صحة المستهلكين خلال الشهر الفضيل.وفي هذا السياق، نفذ قسم الأسواق والمسالخ بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في القنفذة، بقيادة مدير المكتب حسن المعيدي، سلسلة من الجولات التفتيشية المكثفة.وشملت هذه الجولات سوق السمك المركزي، والمسالخ، إضافة إلى أسواق الخضار والفواكه، ومحال بيع اللحوم والدواجن.وخلال الجولات، ركز المفتشون على التأكد من وفرة السلع المعروضة، وسلامتها، وجودتها، مع التشديد على الالتزام الصارم بالاشتراطات الصحية.وشملت عمليات التفتيش الدقيقة متابعة طرق تخزين المنتجات، وكيفية عرضها، والتحقق من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتد ليشمل التأكد من حصول جميع العاملين في هذه المنشآت على الشهادات الصحية اللازمة، وتطبيقهم لمعايير النظافة العامة بدقة.وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقنفذة، الأستاذ حسن المعيدي، أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الوزارة على ”توفير غذاء آمن وصحي للمستهلكين، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في الطلب على المنتجات الغذائية“.وأضاف: ”نسعى جاهدين لضمان التزام الجميع بالاشتراطات الصحية، وتوفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية“.ودعت الجهات الرقابية، في ختام جولاتها، جميع الباعة والتجار إلى التعاون الكامل مع الفرق الميدانية، والالتزام بالأنظمة والتعليمات.وشددت على أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، مؤكدة أن ”سلامة المستهلكين هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه“.