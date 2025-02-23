بفرص استثمارية 50 مليار ريال.. الثلاثاء انطلاق ملتقى الاستثمار في التعليم

وزير التعليم يوسف البنيان وزير التعليم



استراتيجيات الاستثمار في التعليم

الدمام - شريف احمد - تطلق وزارة التعليم النسخة الأولى من ملتقى الاستثمار في التعليم 2025 تحت شعار استثمر من أجل الأثر وذلك برعاية وزير التعليم يوسف البنيان يومي 25 و26 فبراير 2025 في مقر الوزارة بالرياض.يهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعليم بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتُقدّر قيمة الفرص الاستثمارية المطروحة خلال الملتقى بنحو 50 مليار ريال سعودي مما يعكس التزام الوزارة بدعم الابتكار وتعزيز تطور منظومة التعليم.ينعقد الملتقى من الساعة 7:30 صباحًا وحتى 2:00 مساءً ويشمل برنامجًا متنوعًا يتضمن جلسات حوارية وورش عمل تركز على استعراض أحدث الابتكارات والتجارب الناجحة في القطاع التعليمي، كما سيتم توفير فرصة للمهتمين بمتابعة الفعاليات عبر البث المباشر.يتضمن برنامج الملتقى كلمة افتتاحية يقدمها مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار المهندس إياد القرعاوي وعرض فيديو تعريفي حول قطاع التعليم الخاص وفرص الاستثمار في وزارة التعليم بالإضافة إلى جلسة حوارية مع وزير التعليم يوسف البنيان يتناول فيها استراتيجيات تعزيز الاستثمار التعليمي إلى جانب توقيع اتفاقيات وإطلاق مبادرات لدعم الاستثمار في القطاع وعرض قصص نجاح ملهمة لشركات رائدة في مجال التعليم .يشهد الملتقى عقد عدد من الجلسات الرئيسية تتضمن الجلسة الأولى حول التوجهات الاستراتيجية للاستثمار في التعليم وورقة عمل مقدمة من جامعة الأعمال والتكنولوجيا تسلط الضوء على التجارب الأكاديمية الناجحة بالإضافة إلى جلسة حول الممكنات وفرص الاستثمار في التعليم وجلسة تناقش فرص وتحديات الاستثمار في التعليم الخاص بالإضافة إلى جلسة تتناول نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم .يمثل الملتقى منصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الاستثمار التعليمي بما يدعم أهداف رؤية 2030 ويسهم في بناء مستقبل تعليمي مستدام ومبتكر