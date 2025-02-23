شكرا لقرائتكم خبر عن النظافة والتعقيم المستمر.. أبرز متطلبات تشغيل وصيانة دورات المياه العامة والان نبدء بالتفاصيل

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نظافة دورية

تعقيم منتظم

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة البلديات والإسكان، دليل التشغيل والصيانة لدورات المياه العامة، مشيرة إلى أن أهداف الصيانة الأساسية تتضمن تحقيق رضا المستفيدين، وترشيد الطاقة والنظافة الدورية، وتقليل المخاطر المتوقعة والأعطال الطارئة.وشددت ”البلديات“ على تنظيف وتعقيم وصيانة دورات المياه العامة بشكل دوري، مشيرة إلى ضرورة تنظيف أماكن دورة المياه والوضوء والمغاسل، والأرضيات والسقف والجدران والأبواب والنوافذ.وأكدت على ضرورة نشر الوعي بأهمية معالجة التشوه البصري لما له من مردود إيجابي على الصحة والبيئة والمجتمع، وتفعيل الشراكة والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية بمختلف التخصصات لإكسابهم الخبرات العملية تحت إشراف المختصين مع تأمين كافة احتياجات التدريب.ولفتت إلى ضرورة التشجيع والتوعية بأهمية التطوع والمتابعة والتحديث الدوري لقياس مؤشرات أداء ”رضا المستفيدين“، ودراسة مدى إمكانية تطبيق الحلول المقترحة المقدمة من المواطنين والمقيمين.ونص الدليل على استخدام الأجهزة والأدوات الصحية والصنابير والخلاطات من النوع عالي التحمل ومقاوم للتخريب، مثل استخدام الأجهزة الصحية المصنوعة من الاستانلس ستيل، والمحافظة على حاويات النفايات بحالة جيدة وسرعة استبدال التالف منها «إن وجد»، والتأكد من الإفراغ الدوري للنفايات وانتظام مواعيد حافلات نقل النفايات وفقاً للخطة المحددة.وألزمت المنشأة بالمحافظة على تنفيذ واتباع خطط النظافة الدورية والتأكد من إتمام جميع الأعمال سواء داخل أو خارج مبنى دورات المياه العامة، وذلك في المواعيد المحددة وفق خطة النظافة المعتمدة.كما تشمل أيضاً مكافحة القوارض والحشرات كالذباب والبعوض عن طريق الرش بعدد من المبيدات، بالإضافة إلى التطهير الجاف والتطهير السائل، واستخدام الأبواب والنوافذ المصنوعة من الالمونيوم المقاوم للتخريب وعالية التحمل، وتجنب استخدام الأبواب والنوافذ المصنوعة من الخشب وغيرها من المواد ذات الكفاءة المنخفضة.واشترطت استخدام أنواع السيراميك ذات الدوامية العالية والمتانة، وأقل مسامية لعدم امتصاص الشوائب، ومقاوم للمياه والانزلاق، وتجنب استخدام أرضيات السيراميك ذات الألوان الفاتحة جدا، واستخدام وحدات إنارة من النوع LED وغير قابلة للتخريب وذات عمر افتراضي عالي ومقاومة للصدمات.وأشارت إلى توفير معدات السلامة للعمال منها ﻗﻔﺎزات ﻣطﺎطﯾﺔ، وﻗﻧﺎع الوجه، وأﺣذﯾﺔ، وﻋرﺑﺔ ﻟﺣﻣل ﻣﻌدات اﻟﺗﻧظﯾف، وﺳﻠم درﺟﻰ ﻗﺎﺑل ﻟﻠطﻰ، وﻟوﺣﺎت ﺗﺣذﯾرﯾﺔ وإرﺷﺎدﯾﺔ.وأوضح الدليل خطوات التنظيف النموذجية والتي تتمثل في وضع لوحة ارشادية ”مغلق للتنظيف“ عند المدخل، وإفراغ حاويات النفايات واستبدال الكيس إذا كان ممزق أو متسخ، وتنظيف الجزء الخارجي من حاوية النفايات بقطعة قماش مبللة، أو الرش والمسح لإزالة التربة، ورش الأحواض والاسطح وموزعات الصابون بمحلول التنظيف، ومسحها بقطعة قماش مبللة، والتأكد من تنظيف فوهات التوزيع، وتنظيف المراحيض والمباول وضع منظف على الاجزاء الداخلية.وشددت الوزارة على التنظيف والتعقيم المنتظم مرة واحدة في اليوم على الأقل، مع الاهتمام الخاص بالأسطح المعرضة للاستخدام المتكرر مثل مقابض الأبواب وصنابير المياه والمراحيض والمغاسل والمباول، والتهوية المناسبة، لضمان تجديد الهواء ومنع تواجد الروائح غير المرغوب بها، والحد من انتشار الأمراض.وأكدت أيضًا على التخلص السليم من النفايات يجب تفريغ صناديق القمامة بانتظام ووضع أكياس داخلها لمنع تراكم النفايات والحد من ظهور الآفات.