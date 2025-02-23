دعا للالتزام بالأنظمة.. ”الأرصاد“ يحذر من نشر معلومات غير معتمدة عن الطقس

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شكرا لقرائتكم خبر عن دعا للالتزام بالأنظمة.. ”الأرصاد“ يحذر من نشر معلومات غير معتمدة عن الطقس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شدد المركز الوطني للأرصاد على ضرورة الالتزام بنظام الأرصاد واللوائح التنفيذية المرتبطة به، محذرًا من نشر معلومات الطقس أو التنبيهات الجوية أو تقديم خدمات الأرصاد الجوية بوسائل غير معتمدة، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو أي منصة أخرى.
وأكد المركز أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية المجتمع وضمان دقة المعلومات المتداولة.
وأوضح المركز أن النظام يطبق على الجميع دون استثناء، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الموثوقية وضمان تحقيق المصلحة العامة، من خلال تقديم معلومات دقيقة وموثوقة.
وفي السياق ذاته، دعا المركز جميع الجهات والأفراد إلى الالتزام بالضوابط التنظيمية المعتمدة، محذرًا من المخالفات التي قد يترتب عليها عقوبات وفقًا لما نص عليه نظام الأرصاد.
وأكد المركز أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية المجتمع وضمان دقة المعلومات المتداولة.
وأوضح المركز أن النظام يطبق على الجميع دون استثناء، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الموثوقية وضمان تحقيق المصلحة العامة، من خلال تقديم معلومات دقيقة وموثوقة.
وفي السياق ذاته، دعا المركز جميع الجهات والأفراد إلى الالتزام بالضوابط التنظيمية المعتمدة، محذرًا من المخالفات التي قد يترتب عليها عقوبات وفقًا لما نص عليه نظام الأرصاد.