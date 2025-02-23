دعا للالتزام بالأنظمة.. ”الأرصاد“ يحذر من نشر معلومات غير معتمدة عن الطقس

الدمام - شريف احمد - شدد المركز الوطني للأرصاد على ضرورة الالتزام بنظام الأرصاد واللوائح التنفيذية المرتبطة به، محذرًا من نشر معلومات الطقس أو التنبيهات الجوية أو تقديم خدمات الأرصاد الجوية بوسائل غير معتمدة، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو أي منصة أخرى.وأكد المركز أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية المجتمع وضمان دقة المعلومات المتداولة.وأوضح المركز أن النظام يطبق على الجميع دون استثناء، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الموثوقية وضمان تحقيق المصلحة العامة، من خلال تقديم معلومات دقيقة وموثوقة.وفي السياق ذاته، دعا المركز جميع الجهات والأفراد إلى الالتزام بالضوابط التنظيمية المعتمدة، محذرًا من المخالفات التي قد يترتب عليها عقوبات وفقًا لما نص عليه نظام الأرصاد.