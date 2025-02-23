الناخبون في ألمانيا يتوجهون لمراكز الاقتراع لاختيار البرلمان الجديد

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محمد بن مسعود - الدمام - يتوجّه الناخبون في ألمانيا إلى مراكز الاقتراع، اليوم، لاختيار البرلمان الجديد، وتحديد التوازن السياسي للقوى الحزبية خلال السنوات الأربع المقبلة.

ويحق لنحو 59 مليون ناخب مؤهل، الإدلاء بأصواتهم ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً (التوقيت المحلي).

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