شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يحتفل مع عائلته بيوم التأسيس على طريقته الخاصة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفل خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، بيوم التأسيس مع عائلته على طريقته الخاصة .

وجاء الزعاق في مقطع فيديو برفقة أفراد عائلته وهو يقول :” أهل التاريخ يقولون الدولة السعودية الأولى الذي أنشأها الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – ، أقدم دولة وأكبر دولة لي الشرق الأوسط .

وظهرت أطفال العائلة في المقطع وهم يرتدون الزي السعودي، متألقين به، معتزين بثقافة وتراث المملكة على مر السنين .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علقت أحدهم قائلة:” الله يعز المملكة، ومليكه وولي عهدها وجميع قادته.

وكان الزعاق قال في وقتٍ سابق نحتفل بمناسبة عظيمة وهي تأسيس السعودية قبل 300 سنة أي من 3 قرون علي يد الإمام محمد بن سعود – رحمه الله- في عام 1772 ميلادي الموافق 1139 هجريا”.

وأضاف: “يوم التأسيس يحكي لنا أن المملكة أقدم دولة في الشرق الأوسط ، ويحكي لنا أننا لدينا موروث ثقافي في جميع المجالات الحياتية لم يتغير، ويحكي لنا أننا نتقدم من معزة إلي عز”.

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